Álex Márquez breekt hand bij val in TT Assen

ASSEN (ANP) - Motorcoureur Álex Márquez heeft in de MotoGP-race bij de TT van Assen zijn linkerhand gebroken. De Spaanse nummer 2 in het wereldkampioenschap vliegt zondagavond al naar Madrid, waar hij een operatie zal ondergaan. Dat meldde zijn team Gresini Racing. Het is afwachten of hij over twee weken kan starten in de Grote Prijs van Duitsland.

Márquez won dit seizoen één race en eindigde vijf keer als tweede. In Assen finishte hij zaterdag voor de negende keer als tweede achter zijn broer Marc Márquez in de sprintrace. In de hoofdrace op zondag maakte hij vroeg in de wedstrijd een verkeerde inschatting en crashte. Broer Marc won. In de WK-stand heeft de oudste van de broers zijn voorsprong uitgebouwd naar 68 punten.