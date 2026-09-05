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Frankrijk verwerpt complotverwijt Nigerees regime

Samenleving
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 9:21
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse regering verwerpt beschuldigingen van Niger dat het achter de muiterij van afgelopen weekend zou zitten. In een interview met radiozender RFI noemde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot de aantijgingen zaterdag "een puur verzinsel". Hij voegde eraan toe dat Frankrijk noch de intentie, noch de middelen bezit om zoiets op touw te zetten.
Afgelopen weekend keerden Nigerese militairen zich tegen het landsbestuur en vielen onder meer een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis aan. De opstand kon met hulp van het Russische huurlingenleger Africa Corps worden neergeslagen.
Vrijdag kwam Niger na de ministerraad met een statement waarin het naar Frankrijk wees als aanstichter van de onlusten. Frankrijk zou via een netwerk van tussenpersonen de opstand op touw hebben gezet. Het regime zei daarom te overwegen een zaak voor een internationaal hof te beginnen. Bewijs voor de beweringen leverde de pro-Russische junta niet.
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