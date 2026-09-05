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Regio Rotterdam vreest verkeersinfarct, vraagt hulp werkgevers

Samenleving
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 9:20
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ROTTERDAM (ANP) - De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met "ongekende verkeersopstoppingen" door onderhoud en vervanging van verouderde infrastructuur. Rijkswaterstaat en Metropoolregio Rotterdam Den Haag spreken van de "grootste onderhoudsopgave ooit". Ze verwachten dat als er niet wordt meegedacht vanuit de werkgevers, het verkeer volledig vast komt te staan.
Er staan de komende jaren tientallen projecten gepland. Zo zijn onder meer de Giessenbrug (A20), de Van Brienenoordbrug (A16) en de Beneluxtunnel (A4) "langere tijd zeer beperkt te gebruiken", waarschuwen de instanties. "De regio dreigt vast te lopen."
De komende 10 tot 15 jaar is de huidige weg- en spoorcapaciteit niet volledig te gebruiken, zegt directeur Christel Mourik van de metropoolregio. "Mensen zijn nog niet bewust van de opgave die op ons afkomt, de hoeveelheid hinder die op ons afkomt door de werkzaamheden", stelt Jörgen van der Meer van Rijkswaterstaat.
Van der Meer en Mourik roepen "overheden, werkgevers, werknemers en het onderwijs" op mee te denken om het verkeer te laten afnemen. Ze denken dan bijvoorbeeld aan aangepaste werk- en lestijden. Volgens Mourik is het aanpassingsvermogen zoals tijdens de coronatijd nodig om komende jaren goed door te komen.
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