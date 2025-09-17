ECONOMIE
Frankrijk wil einde 'destructief' offensief Israël in Gaza-Stad

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 1:01
anp170925002 1
PARIJS (ANP) - Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de uitbreiding en intensivering van het Israëlische grond-, lucht- en zeeoffensief in Gaza-Stad krachtig veroordeeld. Het ministerie drong er in een verklaring bij Israël op aan te stoppen met zijn "destructieve campagne" in de stad, die het land zegt te willen innemen.
"Frankrijk roept Israël op een einde te maken aan deze destructieve campagne, die geen militaire logica meer heeft, en de onderhandelingen zo snel mogelijk te hervatten", aldus Parijs.
Het ministerie drong er tevens bij Israël op aan "onmiddellijk alle beperkingen op de toegang van humanitaire hulp tot Gaza op te heffen, zodat deze onmiddellijk, massaal en ongehinderd kan worden geleverd".
Het Israëlische leger heeft dinsdag zeker 106 Palestijnen gedood in Gaza, de overgrote meerderheid in het belegerde Gaza-Stad, aldus lokale autoriteiten. Ten minste zeventien huizen en woongebouwen en een moskee werden verwoest.
