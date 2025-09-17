ECONOMIE
Spullen uit Downton Abbey geveild voor ruim 2 miljoen euro

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 00:21
LONDEN (ANP) - Voorwerpen uit de televisieserie Downton Abbey hebben dinsdag bij een veiling in Londen in totaal ruim 2 miljoen euro (1,7 miljoen pond) opgebracht. Dat is zes keer meer dan vooraf werd geschat, maakte veilinghuis Bonhams bekend.
Het waardevolste stuk was de zogenoemde bell wall, het oproepsysteem van de bedienden dat in alle seizoenen te zien is. Deze werd verkocht voor ruim 255.000 euro, terwijl de schatting op 8200 euro lag. Ook de Sunbeam-salonauto uit 1925 van Lord en Lady Grantham leverde met 203.000 euro veel meer op dan de verwachte 35.000 euro.
Verder brachten onder meer Lady Mary's trouwjurk (25.500 euro), een wandelstok van Violet Crawley (33.000 euro) en een filmklapper uit Downton Abbey: A New Era (11.300 euro) hoge bedragen op. De opbrengst van de veiling gaat naar het goede doel Together for Short Lives, dat zich inzet voor kinderen met levensbedreigende en levensbeperkende aandoeningen.
Downton Abbey begon in 2010 en groeide in zes seizoenen uit tot een wereldwijd succes.
