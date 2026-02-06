Frankrijk wil Groenlanders steunen door consulaat te openen

NUUK (ANP/AFP) - Door vrijdag een consulaat in Nuuk te openen, wil Frankrijk beter naar Groenlanders kunnen luisteren en hen steunen in de crisis die is ontstaan ​​door pogingen van de Amerikaanse president Donald Trump om het gebied over te nemen. Dat zei Jean-Noël Poirier, die het consulaat gaat leiden, voor zijn vertrek naar Nuuk tegen persbureau AFP.

"Het eerste wat we moeten doen, is naar de Groenlanders luisteren, hen de kans geven hun standpunt in detail aan ons uit te leggen, en van onze kant onze steun aan hen bevestigen, voor zover zij en Denemarken dat willen", aldus Poirier. Volgens de consul-generaal bevestigt de nieuwe Franse aanwezigheid in Groenland "het belang dat we aan dit gebied hechten".

De opening van het Franse consulaat werd afgelopen juni aangekondigd tijdens een bezoek van president Emmanuel Macron aan Nuuk. Macron bekritiseerde tijdens dat bezoek de dreigementen van Trump om het autonome gebied van het Deense koninkrijk over te nemen.

'Verenigt front'

Vorige maand stuurde Frankrijk al militairen naar Groenland voor een verkenningsmissie waar ook meerdere andere Europese bondgenoten aan deelnamen. Na een gesprek met NAVO-chef Mark Rutte kondigde Trump kort daarop een "raamwerk voor een toekomstige deal" over Groenland aan.

Volgens Poirier stelt de Franse aanwezigheid op het eiland ze in staat "een verenigd front te vormen tegen de Amerikaanse ambities". Met de vestiging in Nuuk wil Frankrijk daarin "het voortouw nemen", voegde hij toe.

Canada opent vrijdag ook een consulaat in Nuuk.