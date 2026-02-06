Rusland claimt dat Oekraïne achter aanslag op generaal zat

MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zegt dat Oekraïne achter de aanslag op een generaal in Moskou zit. Hij sprak van een "terroristische daad", die volgens hem is bedoeld om "het vredesproces te verstoren".

Kyiv heeft nog niet gereageerd op het incident. Eerder heeft de Oekraïense regering wel de verantwoordelijkheid voor aanslagen op andere Russische militairen in Moskou opgeëist.

Luitenant-generaal Vladimir Aleksejev werd vrijdagochtend neergeschoten in een appartementencomplex in Moskou. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn. De schutter wist te ontkomen.

Volgens Oekraïne is het juist Rusland dat de vredesonderhandelingen wil ondermijnen. Dat zouden ze bijvoorbeeld doen door massaal de Oekraïense energievoorzieningen aan te vallen.