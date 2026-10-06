Iran en Trump vermanen Parijs over scholierenprotest in Frankrijk

TEHERAN/WASHINGTON (ANP/AFP) - De Iraanse regering heeft de Franse ambassadeur in Teheran, Pierre Cochard, om opheldering gevraagd over het optreden van de oproerpolitie tegen demonstrerende middelbare scholieren.

Frankrijk schendt volgens Teheran mensenrechten met buitensporig gewelddadig optreden. Vooralsnog meldden de autoriteiten 215 gewonde betogers, maar bij de meesten zouden hun verwondingen volgens Parijs niets te maken hebben met het optreden van agenten van de politie of eenheden voor rellenbestrijding.

Frankrijk protesteert doorgaans veel tegen het optreden van Iraanse veiligheidstroepen tegen betogers.

Migratie en islam

In Washington ziet president Donald Trump de migratie en de islam als diepere oorzaken van de problemen op Franse middelbare scholen. "Wat in Frankrijk gebeurt, is niks anders dan het gevolg van een massale immigratie die buiten controle is."

Sinds eind september zijn er eerst in de Parijse regio en later elders scholierenprotesten tegen misstanden op middelbare scholen.