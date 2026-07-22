Franse milieuminister kondigt ontslag aan na pesticidentegenslag

PARIJS (ANP) - De Franse minister van Milieu, Monique Barbut, heeft haar ontslag aangekondigd. Dat doet zij nadat het parlement een wetsvoorstel heeft goedgekeurd dat het gebruik van pesticiden die schadelijk zijn voor bijen weer toestaat. Volgens Barbut was het wetsvoorstel "één milieutegenslag te veel", zo schrijft ze op LinkedIn.

"Politiek is niet mijn wereld, en als dit is waar het om draait, zal zij het zeker nooit worden", schrijft ze. Barbut was eerder directeur van de Franse tak van het Wereldnatuurfonds.

De pesticiden zijn toegestaan in de Europese Unie, maar landen kunnen het gebruik ervan zelf beperken. Volgens voorstanders van de wet zijn de chemicaliën acetamiprid en flupyradifuron nodig om onder andere bij suikerbieten, appels en hazelnoten te kunnen blijven concurreren met Europese collega's.

Barbut gaat haar ontslag naar eigen zeggen woensdag indienen bij president Emmanuel Macron.