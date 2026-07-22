ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AI van OpenAI slaat op hol en hackt zelfstandig softwareplatform

Economie
door Redactie
woensdag, 22 juli 2026 om 10:28
anp220726086 1
OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft bekendgemaakt dat zijn geavanceerde modellen voor kunstmatige intelligentie tijdens veiligheidstests op hol sloegen. De AI-systemen hadden op eigen initiatief ingebroken in een populair platform voor programmeurs. Het bedrijf uit San Francisco spreekt van een "ongekend cyberincident".
Tijdens een proef probeerde OpenAI de hackcapaciteiten van de modellen te beoordelen door ze opdrachten te geven in een streng gecontroleerde digitale testomgeving. De toegang tot het internet was uit veiligheidsoverwegingen beperkt. "Terwijl ze in onze afgeschermde testomgeving opereerden, besteedden onze modellen een aanzienlijke hoeveelheid rekenkracht aan het vinden van een manier om toegang te krijgen tot het open internet, om de evaluatieopdracht op te lossen", meldt OpenAI.
Nadat ze verbinding met het internet hadden gemaakt, besloten de modellen het platform Hugging Face aan te vallen om hun doel te bereiken. Hugging Face is een grote databank met AI-modellen, datasets en andere informatie. Op zoek naar geheime informatie waarmee het de evaluatie kon omzeilen, "combineerde het OpenAI-systeem meerdere aanvalsmethoden, waaronder het gebruik van gestolen inloggegevens".

'Beangstigend'

Hoogleraar informatica Hussein Abbass zei tegen persbureau AFP dat het incident "op veel fronten opmerkelijk" was. "Het systeem viel niet alleen Hugging Face aan. Het viel ook het interne systeem aan om de eigen kwetsbaarheden daarvan uit te buiten. En dat is beangstigend", aldus de hoogleraar. Volgens hem kan het "catastrofale gevolgen" hebben als deze technologie in handen komt van iemand die kwaad wil.
De vraag hoe de AI-sector moet worden gereguleerd, is een belangrijk discussiepunt geworden.

Lees ook

OpenAI stelt geavanceerdste model internationaal beschikbaarOpenAI stelt geavanceerdste model internationaal beschikbaar
Apple klaagt OpenAI aan om diefstal bedrijfsgegevensApple klaagt OpenAI aan om diefstal bedrijfsgegevens
Waarom ChatGPT een wig drijft tussen jou en je partnerWaarom ChatGPT een wig drijft tussen jou en je partner
ChatGPT heeft verrassend veel invloed op je overtuigingen: dit doet het met complotdenkersChatGPT heeft verrassend veel invloed op je overtuigingen: dit doet het met complotdenkers
loading

POPULAIR NIEUWS

68f26f75ce62b

Portugal is geen belastingparadijs meer voor gepensioneerden: dit zijn de vier serieuze alternatieven

172014915_m

Met de auto naar Spanje: dit betaal je echt voor diesel, benzine en stroom

191385885_m

Je kruidenplantje uit de supermarkt is eigenlijk 30 plantjes in één pot (en dat is precies het probleem)

ANP-563932642

De Vierdaagse is begonnen: zoveel kost meedoen je écht

shutterstock_1031996290

Het Pentagon is blut: oorlog met Iran vreet Amerikaanse defensiebegroting leeg

shutterstock_2760584093

Waar zijn de muggen dit jaar gebleven?

Loading