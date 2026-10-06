Heb je een deel van je spaargeld in een indexfonds of ETF gezet? Dan gaat het debat over de 'kleine spaarder', maar half over jou. Minister Heinen beloofde vorige week die spaarder alsnog te ontzien. Over de twee ingrepen die al in 2027 ingaan, zei hij volgens De Belegger niets: de vrijstelling die daalt naar €30.846 per persoon en het beleggingsforfait dat stijgt naar 7,87 procent. Heb je als alleenstaande €100.000 belegd, dan betaal je daardoor ruim €1.000 per jaar meer.

Let op: het gaat om een voorstel en nog niet om een wet. Heinen moet uiterlijk 12 oktober met nieuwe voorstellen komen, en de bedragen kunnen dan nog veranderen.

Twee knoppen gaan tegelijk om

Op donderdag 1 oktober, de tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwingen, zegde Heinen toe dat het kabinet bereid is de omstreden grens in de nieuwe box 3 aan te passen. Volgens De Belegger ging die toezegging over het heffingsvrije resultaat van €1.000 in het stelsel dat in 2028 moet ingaan. Een concreet bedrag noemde hij niet.

Voor beleggers zit de klap in 2027 in twee andere getallen. Het heffingsvrij vermogen is nu €59.357 per persoon. Op Prinsjesdag stond in het Belastingplan voor 2027 nog €60.098, maar in de kabinetsbrief van 29 september werd dat €30.846. Het forfait voor overige bezittingen, de categorie waar aandelen, fondsen en ETF's onder vallen, is dit jaar 6 procent. Volgens de bestaande formule zou het in 2027 6,37 procent worden. Het kabinet doet daar 1,5 procentpunt bij, waardoor het op 7,87 procent uitkomt. Van Lanschot Kempen gaat uit van 7,88 procent.

Vastgoedrealist wees er op 1 oktober al op dat alleen de halvering van de vrijstelling in de Kamer onder vuur ligt. De verhoging van het forfait staat daar los van en ligt volgens de site niet onder vuur. Vermogensplanner Peter Beets van ABN Amro MeesPierson zei in De Telegraaf, zoals PropertyNL citeerde:

De kleine belegger is eigenlijk gewoon de klos. - Peter Beets, ABN Amro MeesPierson, in De Telegraaf (via PropertyNL)

Dit betaal je met alleen beleggingen

We rekenden het zelf door voor iemand die alleen beleggingen in box 3 heeft, zonder schulden en met het tarief van 36 procent. Elke regel geeft drie bedragen: wat je in 2026 betaalt, wat je in 2027 zou betalen volgens het Prinsjesdagplan, en wat je volgens het voorstel van 29 september betaalt.

Alleenstaande met €50.000 belegd: €0, €0, ongeveer €543

Alleenstaande met €100.000 belegd: ongeveer €878, €915, €1.959

Alleenstaande met €200.000 belegd: ongeveer €3.038, €3.208, €4.792

Fiscale partners met €100.000 belegd: €0, €0, ongeveer €1.085

Fiscale partners met €200.000 belegd: ongeveer €1.756, €1.830, €3.919

Een stel met €50.000 aan beleggingen blijft in alle drie de gevallen onder de grens. Andere rekenaars komen op dezelfde orde van grootte uit. Volgens adviesbureau Moore MKW betaalt iemand met €200.000 aan aandelen in 2027 ruim €1.500 meer. OpinieZ rekende uit dat een stel met €110.000 aan beleggingen van nul naar ruim €1.360 gaat. Premier Jetten noemde die ingreep op 2 oktober volgens OpinieZ "niet iets heel gortigs".

Met €100.000 belegd: €878 in 2026, bijna €1.960 volgens het voorstel.

De belegger verliest meer aan dezelfde halvering

Volgens Vastgoedrealist hangt wat een verloren vrijstelling je kost niet af van hoeveel vermogen je hebt, maar van het rendementspercentage waarmee de fiscus rekent. Voor spaargeld is dat laag. In het voorbeeld van de site kost de halvering een alleenstaande met €90.000 op de bank €152.

Bij beleggingen wordt hetzelfde stuk vrijstelling, ruim €29.000, vermenigvuldigd met 7,87 procent. Alleen al door de lagere vrijstelling betaal je dan zo'n €830 per jaar meer, nog voor de forfaitverhoging over de rest van je vermogen. Heb je ook spaargeld, dan ligt je gemiddelde percentage lager en valt het bedrag lager uit dan in de lijst hierboven.

Een hoger box 3-inkomen kan bij gepensioneerden ook doorwerken in de ouderenkorting en toeslagen. Hoe dat uitpakt, lees je in ons stuk "Gepensioneerd stel met €100.000 spaargeld? Volgend jaar betaal je mogelijk ineens box 3, en het kan ook je ouderenkorting kosten".

Vanaf 2028 wordt het gunstiger

Tegenover de duurdere tussenstap staat iets wat beleggers al jaren willen. Volgens Vastgoedinsider betaal je vanaf 2028 voor aandelen, obligaties en vastgoed pas belasting als je de winst ook echt binnenhaalt, en niet meer elk jaar over winst op papier. Dan geldt het heffingsvrije resultaat waar Heinens reparatie over gaat.

De Belegger zet daar wel een kanttekening bij: uitstel is iets anders dan vrijstelling. Rente en uitgekeerd dividend blijven een aparte inkomstenstroom, los van koerswinst die je nog niet hebt verkocht. Volgens BeleggersGuru vervalt bovendien de groene vrijstelling.

Voorstel, nog geen wet

Volgens De Belegger stuurde de ministerraad de novelle op vrijdag 2 oktober met spoed naar de Raad van State, bewust zonder dat de dekking rond was. Om per 2028 in te gaan, moet de wijziging vóór 31 december door de Tweede én de Eerste Kamer. Blijft de rekening ergens liggen, dan ligt het voor de hand dat die uiteindelijk ergens anders terechtkomt.

Wat je nu kunt doen