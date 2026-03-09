ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frenna en Sef belangrijkste winnaars Edison Pop

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 21:54
anp090326203 1
LEUSDEN (ANP) - Frenna en Sef zijn maandag de belangrijkste winnaars geworden van de Edison Pop 2026. Zij kregen in het AFAS Theater in Leusden de prijzen voor respectievelijk beste single (ZAZAA) en beste album (lieve monsters). DI-RECT kreeg de Edison Oeuvreprijs en Samuel Welten viel tweemaal in de prijzen.
Welten werd niet alleen uitgeroepen tot beste nieuwkomer, maar kreeg ook een Edison in de categorie Hollands. Daarmee werd hij de enige van de artiesten die tweemaal genomineerd waren en ook beide nominaties verzilverde. Roxy Dekker, Kensington, Sef en Hiqpy maakten ook twee keer kans.
Dekker pakte voor het derde jaar op rij een Edison, dit keer in de categorie Pop, en Kensington werd de winnaar van de Rock-Edison. Andere winnaars waren Bente (Nederlandstalig), CHO (Hiphop), Froukje & S10 (Alternative) en Jonna Fraser (Soul/R&B/Funk). In totaal werden maandag elf awards verdeeld.
Prestigieuze prijsuitreiking
De Edison, ook wel de Nederlandse Grammy genoemd, is een van de meest prestigieuze muziekprijzen van Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. De award bestaat zoals elk jaar uit een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d'Hont.
De vakjury werd geleid door Omroep MAX-radiobaas Daniel Dekker. Ook Eric van Holland (Spotify), Vera Siemons (3FM), Zoë Goudswaard (Qmusic), Randall Spann (FunX), Dave Minneboo (Talpa) en Thijs van der Krogt (TivoliVredenburg) stemden mee.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

Loading