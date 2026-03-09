Frenna en Sef belangrijkste winnaars Edison Pop

LEUSDEN (ANP) - Frenna en Sef zijn maandag de belangrijkste winnaars geworden van de Edison Pop 2026. Zij kregen in het AFAS Theater in Leusden de prijzen voor respectievelijk beste single (ZAZAA) en beste album (lieve monsters). DI-RECT kreeg de Edison Oeuvreprijs en Samuel Welten viel tweemaal in de prijzen.

Welten werd niet alleen uitgeroepen tot beste nieuwkomer, maar kreeg ook een Edison in de categorie Hollands. Daarmee werd hij de enige van de artiesten die tweemaal genomineerd waren en ook beide nominaties verzilverde. Roxy Dekker, Kensington, Sef en Hiqpy maakten ook twee keer kans.

Dekker pakte voor het derde jaar op rij een Edison, dit keer in de categorie Pop, en Kensington werd de winnaar van de Rock-Edison. Andere winnaars waren Bente (Nederlandstalig), CHO (Hiphop), Froukje & S10 (Alternative) en Jonna Fraser (Soul/R&B/Funk). In totaal werden maandag elf awards verdeeld.

Prestigieuze prijsuitreiking

De Edison, ook wel de Nederlandse Grammy genoemd, is een van de meest prestigieuze muziekprijzen van Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt. De award bestaat zoals elk jaar uit een bronzen beeldje van beeldhouwer Pieter d'Hont.

De vakjury werd geleid door Omroep MAX-radiobaas Daniel Dekker. Ook Eric van Holland (Spotify), Vera Siemons (3FM), Zoë Goudswaard (Qmusic), Randall Spann (FunX), Dave Minneboo (Talpa) en Thijs van der Krogt (TivoliVredenburg) stemden mee.