Oekraïne valt opnieuw belangrijke Droezjba-oliepijplijn aan

KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne heeft de Russische Droezjba-oliepijplijn aangevallen, meldt onder meer The Kyiv Independent op basis van ingewijden. De aanval zou hebben plaatsgevonden in de regio Tambov, enkele honderden kilometers ten zuidoosten van Moskou.

Het stelsel, dat dagelijks voor zo'n twee miljoen vaten olie kan leveren, voorziet onder meer delen van Oekraïne, Belarus, Hongarije en Slowakije van Russische olie. Bij de aanval zouden bommen zijn gebruikt die vanaf afstand tot ontploffing werden gebracht.

Het zou gaan om de vijfde aanval op de pijpleiding in korte tijd. Onder meer in augustus werd de leiding op verschillende plekken meermaals aangevallen. Zowel Slowakije als Hongarije heeft Oekraïne opgeroepen geen toevoerlijnen naar hun land aan te vallen.

Volgens oliebedrijven in diezelfde landen is de toevoer bij de jongste aanval niet in gevaar geweest.