‘Zwarte dag’ dreigt op de A1 naar Parijs: boete voor snelheid en carpoolstrook vanaf 16 oktober

auto
door Pieter Immerzeel
maandag, 06 oktober 2025 om 10:57
bijgewerkt om maandag, 06 oktober 2025 om 11:31
binnenkort-naar-frankrijk-let-dan-goed-op-het-wybertje-tussen-parijs-en-lille
Wie binnenkort over de A1 richting Parijs rijdt, kan maar beter opletten rondom Lille. Vanaf 16 oktober wordt het menens op de snelweg tussen Dourges en Seclin, waar de Franse autoriteiten twee jaar geleden een speciale carpoolstrook invoerden. Tot nu toe gold een gewenningsperiode zonder boetes, maar die is voorbij.
De strook is bedoeld voor auto’s met minstens twee inzittenden en is herkenbaar aan het witte ‘wybertje’-symbool. Maar tot nu toe trekt bijna de helft van de bestuurders zich daar niets van aan. Volgens de wegendirectie rijdt 49 procent van de voertuigen met slechts één persoon op de carpoolstrook. Daarbij rijdt liefst 45 procent ook nog eens harder dan de toegestane 70 kilometer per uur.
Videoradar
Om dat gedrag aan te pakken, wordt nu de videoradar geactiveerd die al sinds vorig jaar klaarstaat. Dit slimme systeem gebruikt infraroodtechnologie om te zien of er echt een passagier in de auto zit. Wie wordt betrapt, krijgt een boete van minimaal 135 euro. En dat geldt ook voor buitenlandse bestuurders.
De carpoolstrook is slechts drie uur per dag open, vooral tijdens de ochtendspits. Verlichte borden geven aan wanneer de strook beschikbaar is; tegelijkertijd wordt de maximumsnelheid automatisch verlaagd.
‘Sprong in het onbekende’
Xavier Matykowsky van de Franse wegendirectie noemt de start van de boeteperiode “een sprong in het onbekende”. Dagelijks rijden zo’n 100.000 voertuigen over dit deel van de A1.
Bron: L'Automobile

