FSB: daders aanslag op generaal Aleksejev opgepakt in Dubai

zondag, 08 februari 2026 om 8:19
MOSKOU (ANP/RTR) - De schutter en een handlanger van de moordaanslag op de Russische luitenant-generaal Vladimir Aleksejev zijn opgepakt in Dubai en overgeleverd aan Rusland. Dat meldt de Russische geheime dienst FSB. De Russische topmilitair werd vrijdag neergeschoten in een appartementencomplex in Moskou en ligt sindsdien in het ziekenhuis.
De krant Kommersant meldde zaterdag al dat er arrestaties waren verricht en twee personen "snel worden verhoord". Het is voor het eerst dat nu ook Rusland zelf de arrestaties meldt.
De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, wees na het incident de beschuldigende vinger naar Oekraïne. Kyiv zou volgens hem een "terroristische daad" hebben begaan, bedoeld om "het vredesproces te verstoren".
Aleksejev is adjunct-hoofd van de militaire inlichtingendienst GROe en speelde een belangrijke rol in het afwenden van de opmars van het huurlingenleger Wagner, dat in 2023 in opstand kwam tegen het Kremlin en optrok naar Moskou.
