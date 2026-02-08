ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brok in je keel en twee andere klachten die komen van stress

gezondheid
door Ans Vink
zondag, 08 februari 2026 om 8:16
175615043_m
Stress veroorzaakt niet alleen mentale klachten. Keelpijn, nek- en schouderpijn en maagproblemen zijn drie opvallende lichamelijke signalen. Dit moet je erover weten.
Bijna 90 procent van de Nederlanders ervaart klachten die voortkomen uit stress, van vermoeidheid tot hoofdpijn en spierpijn. Toch denken de meesten bij stress vooral aan piekeren of slecht slapen. Wat veel mensen niet weten: stress kruipt net zo makkelijk je lichaam binnen als je hoofd. Drie lichamelijke klachten verdienen daarbij extra aandacht.
Een brok in je keel
Een zeurend gevoel bij het slikken, zonder dat je verkouden bent — het overkomt verrassend veel mensen in stressvolle periodes. Het verschijnsel heet in medische termen globusgevoel en wordt meestal veroorzaakt door verhoogde spierspanning in de keel- en halsspieren. Bij langdurige spanning trekken deze spieren zich onbewust samen, wat een benauwd gevoel of lichte slikklachten oplevert. Stress en angst kunnen er ook voor zorgen dat de slokdarmingang — een kringspier — een te hoge spanning ontwikkelt. Ontspanningsoefeningen en logopedie bieden vaak uitkomst.
Nek- en schouderpijn
Dit is misschien de bekendste fysieke uiting van stress. Zodra je spanning ervaart, spannen de nek- en schouderspieren zich automatisch aan — vaak zonder dat je het doorhebt. Het stresshormoon cortisol speelt hierin een sleutelrol: het houdt je lichaam in een constante 'aanspanningsmodus'. Bij chronische stress blijven de cortisolniveaus verhoogd, wat niet alleen spierpijn veroorzaakt maar ook het immuunsysteem verzwakt en de slaapkwaliteit vermindert. Uit onderzoek blijkt dat nek- en schouderklachten na vermoeidheid en prikkelbaarheid tot de meest gemelde stressklachten behoren.
Maagklachten en darmverstoringen
Je darmen reageren buitengewoon sterk op emotionele prikkels. De zogeheten darm-hersenas is een tweerichtingscommunicatiesysteem: stress in je hoofd vertaalt zich direct naar je spijsvertering. Onderzoekers van onder meer de Universiteit Maastricht ontrafelden in een studie gepubliceerd in Cell het exacte biologische mechanisme: psychologische stress stimuleert via cortisol ontstekingsbevorderende processen in het darmslijmvlies. Het resultaat: een opgeblazen gevoel, buikpijn, veranderingen in stoelgang of zelfs opvlammingen van bestaande darmaandoeningen.
Wat kun je eraan doen?
Je lichaam herstelt vaak snel zodra de stress afneemt. Meer bewegen, ademhalingstechnieken en praten met een professional kunnen al een groot verschil maken. Zie deze klachten niet als toeval, maar als een signaal van je lichaam — en neem ze serieus.

Stress in Nederland

Stressgerelateerde klachten waren in 2025 opnieuw de grootste oorzaak van ziekteverzuim onder werknemers. Bijna 19 procent van alle werknemers meldde burn-outklachten — zo'n 1,6 miljoen mensen. Het CBS rapporteerde dat 42 procent van de Nederlanders boven de 12 jaar angst- of depressiegevoelens ervaart. Bij jongeren van 18 tot 25 jaar ligt dat percentage zelfs op 53 procent. Stress is daarmee allang geen individueel probleem meer, maar een structureel volksgezondheidsvraagstuk.

Lees ook

Waarom overmatig piekeren juist een teken van een hoog IQ kan zijnWaarom overmatig piekeren juist een teken van een hoog IQ kan zijn
“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”
Drie keer per week 15 minuten: zo simpel kan schrijven je mentale veerkracht sterker makenDrie keer per week 15 minuten: zo simpel kan schrijven je mentale veerkracht sterker maken
Krijg je echt grijze haren door stress?Krijg je echt grijze haren door stress?
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_3241

Wie is Heleen Herbert, de nieuwe CDA-minister van Economische Zaken

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

ANP-522945041

Wat je allemaal kunt doen in de tuin in februari (en waar je van af moet blijven)

veronica inside

Voice-slachtoffer wil Vandaag Inside van de buis: 'John, stop met die rommel'

PAY-A-woman-lies-slouched-on-the-pavement-in-Manchester

Wat alcohol doet met het seksleven van vrouwen

gandr-collage

De Nederlander besteedt heel veel tijd aan flauwekul’

Loading