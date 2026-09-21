FT: Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op raffinaderijen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky zondag gevraagd aanvallen te staken op Russische raffinaderijen. Dat schrijft zakenkrant Financial Times (FT), die informatie van bronnen kreeg over het telefoongesprek. Trump zou bezorgd zijn over de brandstofprijzen.

Een Oekraïense bron vatte de boodschap van Trump samen als "diesel, diesel, diesel". De stijgende prijs van die brandstof kan de Republikeinse Partij van Trump stemmen kosten bij de aankomende verkiezingen. De president zou in het gesprek met Zelensky hebben aangegeven dat hij wil zorgen dat Russische brandstof de wereldmarkt bereikt. Onduidelijk is of Trump vergelijkbare druk uitoefent op Rusland om aanvallen te stoppen.

Oekraïne treft met aanvallen op raffinaderijen de Russische economie, zodat er minder geld is om de oorlog te financieren. Er vond zondag nog zo'n aanval plaats op een raffinaderij bij Moskou. Enkele uren later zou Trump met Zelensky hebben gebeld.