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Utrechtse gemeenten uiten zorgen over provinciaal stikstofplan

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 13:57
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UTRECHT (ANP) - Vier gemeenten hebben bij de provincie Utrecht hun zorgen geuit over het provinciale plan voor het landelijk gebied. In een brief aan Provinciale Staten schrijven de gemeenten Leusden, Woudenberg, Rhenen en Renswoude dat de stikstofmaatregelen bij boeren en andere betrokken partijen leiden tot onzekerheid en onrust en dat het vertrouwen in de overheid daardoor afneemt.
Op de ontwerpversie van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) waren ongeveer 1700 reacties ingediend. Een aantal agrarische ondernemers stelde dat de economische, juridische, sociale en bedrijfsmatige impact van de maatregelen onvoldoende was uitgewerkt.
De vier gemeenten schrijven dat de onzekerheid alleen nog maar groter is geworden, nu het Rijk een eigen stikstofplan heeft gepresenteerd met het doel de vergunningverlening weer op gang te brengen. De gemeenten stellen dat het landelijke plan wat betreft tempo en uitwerking verschilt van de Utrechtse aanpak.
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