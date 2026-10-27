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FT: zoon Trump ging in Mongolië jagen met Russische zakenman

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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Donald Trump Jr. is afgelopen augustus in Mongolië op een jachttrip geweest met een zakenman die banden heeft met het Kremlin. Dat achterhaalde zakenkrant Financial Times, die zich onder meer baseerde op lokale bronnen en berichten op sociale media.
De zoon van president Donald Trump bracht twee dagen in de wildernis door met Oemar Kremljov. Hij staat aan het hoofd van internationale boksbond IBA en was eerder al het middelpunt van een rel toen bleek dat hij voor festiviteiten had betaald toen Don Jr. trouwde.
Een lokale bron zei tegen de krant dat de twee in Mongolië probeerden te voorkomen dat ze samen gefotografeerd zouden worden. Op beelden die Kremljov zelf via sociale media deelde, is de zoon van de Amerikaanse president ook niet te zien.
Een woordvoerder van de presidentszoon benadrukt dat de twee vrienden zijn en geen zakelijke relatie hebben. "Het zou voor niemand een verrassing moeten zijn dat ze eerder dit jaar samen zijn gaan jagen."
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