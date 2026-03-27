G7 roept op burgers te ontzien in oorlog Midden-Oosten

VAUX-DE-CERNAY (ANP/RTR/AFP) - De G7-landen hebben opgeroepen tot een onmiddellijk einde aan de aanvallen op burgers en civiele infrastructuur in het Midden-Oosten. De buitenlandministers van die club grote industrielanden waren donderdag en vrijdag bijeen nabij Parijs, om te spreken over belangrijke mondiale thema's.

In hun gezamenlijke verklaringen benadrukten de landen ook het belang van een veilige en tolvrije doorvaart in de Straat van Hormuz, de zee-engte nabij Iran die door dat land al enige tijd geblokkeerd wordt. Teheran sorteert voor op het heffen van tol in die voor de olievaart cruciale zeestraat, en heeft al enkele koopvaardijschepen in die wateren aangevallen.

Na afloop zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul dat Iran er goed aan doet "serieus te onderhandelen" met de Verenigde Staten. Dat land legde Iran deze week via tussenpartij Pakistan een vijftienpuntenplan voor, grofweg geënt op Amerikaanse eisen van voor het uitbreken van de oorlog tegen Iran.

De buitenlandminister van gastland Frankrijk, Jean-Noël Barrot, reageerde nadien op de situatie in de Straat van Hormuz. Volgens Barrot deelt Frankrijk de Amerikaanse ambities rond het beveiligen van de zeestraat, en wordt het noodzakelijk tankers over de wateren te escorteren als het ergste geweld in de regio voorbij is.