Vingegaard wint vijfde etappe en leidt in de Ronde van Catalonië

LA MOLINA/COLL DE PAL (ANP) - Jonas Vingegaard (29) heeft de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Deense kopman van Visma - Lease a Bike kwam op de Coll de Pal in zijn eentje als eerste over de streep. Vingegaard nam de leiding in het klassement over van de Fransman Dorian Godon (Ineos Grenadiers).

De Belg Remco Evenepoel, een van de voornaamste concurrenten van Vingegaard in Catalonië, kwam op 1 minuut en 38 seconden als zesde binnen. Evenepoel staat zesde in het klassement op ruim anderhalve minuut.

De etappe was door de weersverwachtingen aangepast. De slotbeklimming naar de Coll de Pal werd in verband met wind met 2,2 kilometer ingekort. De klim zou aanvankelijk 16,4 kilometer lang zijn. Eerder werd de vierde etappe ook al ingekort. De organisatie schrapte donderdag de hele slotklim in het skigebied Vallter 2000.

De Ronde van Catalonië eindigt zondag in Barcelona. Vingegaard won in 2025 de Ronde van Spanje.