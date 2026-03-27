Kabinet: komende jaren geld voor lhbti-veiligheid op scholen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet maakt de komende jaren 22,9 miljoen euro vrij om de veiligheid van lhbti-jongeren in het onderwijs te verbeteren. Het geld komt in 2027, 2028 en 2029 beschikbaar, staat in de voorjaarsnota.

Eerder deze week stond in een onderzoek dat bijna de helft van de Nederlandse scholieren vindt dat mensen met een andere seksuele geaardheid niet gelijk zijn. Ook was minder dan een derde voor het vieren van Paarse Vrijdag op alle scholen. Op die dag kunnen scholieren en studenten hun solidariteit tonen met lhbti'ers door paars te dragen.

Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs, VVD) noemde het vrijdag een zorgwekkende ontwikkeling. "Zolang mensen nog altijd worden buitengesloten om wie ze zijn en van wie ze houden, moeten we aan de slag om dit tegen te gaan. En zolang vrouwen niet gewoon veilig over straat kunnen, is er werk aan de winkel. Iedereen moet veilig zichzelf kunnen zijn."

Goede voorlichting

Minister-president Rob Jetten kende het onderzoek niet, maar het verbaasde hem ook niet. "En dat is misschien nog erger. We hebben de afgelopen jaren gezien dat de lhbti-emancipatie onder druk staat en dat de manier waarop er naar vrouwen wordt gekeken onder druk staat."

De premier ziet een belangrijke taak voor de politiek. "Wij moeten het goede voorbeeld geven, maar ook zorgen voor voldoende tijd en geld voor goede voorlichting." Hij bekritiseerde tijdens de wekelijkse persconferentie ook uitspraken van Kamerleden die "suggesties deden over wat er in voorlichtingen staat".