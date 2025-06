Indiase premier Modi opent nieuwe spoorweg in betwist Kasjmir

NEW DELHI (ANP/AFP) - De Indiase premier Narendra Modi heeft in de betwiste regio Kasjmir een nieuwe spoorlijn geopend die het gebied moet verbinden met de rest van het land. Het is Modi's eerste bezoek aan Kasjmir sinds vorige maand een conflict over die regio met buurland Pakistan escaleerde. Beide landen maken aanspraak op het gebied en vochten daar meerdere oorlogen over uit.

"De gebeurtenis van vandaag is een viering van India's eenheid", zei Modi bij de opening van de spoorlijn. Die gaat onder meer over de Chenab-brug, die 359 meter boven de rivier Chenab hangt en volgens het Guinness Book of Records de hoogste spoorbrug ter wereld is. Volgens de premier vormt de brug een symbool voor de opkomst van India.

Modi's regering heeft miljarden gestoken in grote infrastructuurprojecten in het bergachtige Kasjmir, een gebied waar vooral moslims wonen. Pakistan en India zijn al sinds 1947 in conflict over die regio, toen beide landen onafhankelijk werden van de Britten.