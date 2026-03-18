Meer advocaten in Nederland, sociale advocatuur blijft krimpen

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 15:53
anp180326164 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal advocaten in Nederland groeide afgelopen jaar met iets meer dan 1,5 procent tot 19.046, meldt de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Het aantal sociaal advocaten blijft krimpen.
In bijna alle arrondissementen is deze afname zichtbaar, terwijl in sommige regio's het aanbod bijna opdroogt, aldus de NOvA. "Dat is verontrustend. Want juist in dit segment van ons vak is de toegang tot het recht en de beschikbaarheid van rechtsbijstand het meest tastbaar - én het meest kwetsbaar."
De Nederlandse advocatuur bestaat op dit moment voor 53 procent uit mannen en 47 procent uit vrouwen. Van de nieuw beëdigde advocaten is 62 procent vrouw. Daarmee blijft het aantal vrouwen in de advocatuur gestaag groeien, meldt de NOvA.
shutterstock_1424698355

