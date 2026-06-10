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Trump over uitblijven vredesdeal: Iran moet nu prijs betalen

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 13:34
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat Iran de "prijs moet betalen" wegens het uitblijven van een vredesdeal tussen de landen. Zijn uitspraak op Truth Social volgt na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
De Verenigde Staten reageerden daarmee naar eigen zeggen op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran, dat op zijn beurt eigen vergeldingsaanvallen uitvoerde. Trump verklaart dat de Iraanse krijgsmacht "volledig verslagen is", iets wat hij herhaaldelijk claimt. "Iran is enkel woorden en geen daden. De pestkop van het Midden-Oosten is DOOD!!!".
De landen hebben op hoog niveau onderhandelingen gevoerd sinds de Iranoorlog eind februari begon, maar een doorbraak lijkt uit te blijven. Trump heeft sinds het begin van het gewapende conflict meermaals gezegd dat er een akkoord in het vooruitzicht is.
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