Meerdere Nederlandse opvarenden Gazavloot opgepakt

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 22:55
anp011025234 1
GAZA-STAD (ANP) - Zeker twee Nederlandse opvarenden van de Global Sumud Flotilla op weg naar Gaza zijn door het Israëlische leger meegenomen toen hun schip werd onderschept. Volgens een woordvoerster van de Nederlandse activisten is Israël rond 22.30 uur bezig nog een schip met een Nederlander aan boord te enteren.
De opgepakte opvarenden worden volgens de woordvoerster naar havenstad Ashdod gebracht. Zij laat weten dat de organisatie in contact staat met de Nederlandse ambassade. "We hopen dat de ambassade druk kan uitoefenen op de Israëlische regering. We hebben de ambassadeur ook meegegeven erop toe te zien dat iedereen, zonder uitzondering, wordt behandeld volgens de mensenrechten."
Ook is er contact met Palestijnse advocaten in Israël die de activisten zullen bijstaan. Zodra het kan, gaan zij de opvarenden bezoeken in de gevangenis, zegt de woordvoerster.
De Nederlandse afvaardiging bestaat in totaal uit zestien mensen. Op 17 september sloot de Nederlandse boot Mohammed Bhar zich aan bij de vloot die met hulpgoederen onderweg was naar Gaza. Deze boot is vooralsnog niet onderschept.
