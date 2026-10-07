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De allerlaatste NSC'er geeft er nu ook de brui aan, vanwege Mona Keijzer

Politiek
door Redactie
bijgewerkt om
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Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Aanleiding is de aanwezigheid van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer als gastspreker bij een aanstaande ledenbijeenkomst van de partij. Dat bevestigt Gotink op X. NSC verliest daarmee zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger.
"NSC zoekt een politieke doorstart waar ik geen onderdeel van wil zijn", schrijft Gotink, die verder verwijst naar een interview met het AD. "Ik ken Mona Keijzer al heel erg lang en zij staat voor een heel andere politieke koers dan ik", zegt hij daarin. "Zelfs het lidmaatschap van de EU an sich trekt zij in twijfel." Net als Keijzer was Gotink jarenlang lid van het CDA.

Rechts-populistisch

Keijzer stapte eerder dit jaar op bij BBB, de partij waarvoor zij in het vorige kabinet vicepremier was. Sindsdien is zij partijloos Kamerlid. Inmiddels werkt zij aan de opbouw van een nieuwe rechts-populistische beweging. Het NSC-bestuur heeft Keijzer uitgenodigd daar komende zaterdag over te komen vertellen op een congres in Breda.
Gotink blijft als onafhankelijk lid Europarlementariër voor de fractie van de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP), laat een woordvoerder weten. Het CDA zit ook bij die partijgroep. Kiezen voor een andere Nederlandse partij is voorlopig nog niet aan de orde voor Gotink, laat zijn woordvoerder weten. Pas voor de volgende Europese Parlementsverkiezingen in 2029 zou dat een rol gaan spelen.

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