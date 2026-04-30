Krant: mogelijk zelfmoordbriefje Epstein al jaren geheim

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 22:47
NEW YORK (ANP) - Een mogelijk zelfmoordbriefje van zedendelinquent Jeffrey Epstein ligt al bijna zeven jaar in een rechtbank in New York, buiten het zicht van onderzoekers. Dat schrijft de krant The New York Times, die de rechter heeft gevraagd het document vrij te geven.
Een celgenoot van Epstein zou het briefje hebben gevonden in juli 2019, nadat de rijke zedendelinquent bewusteloos was aangetroffen. Hij had toen schijnbaar al een zelfmoordpoging gedaan. Die overleefde hij, maar weken later werd hij alsnog dood gevonden. Uit onderzoek kwam naar voren dat hij zelfmoord pleegde, maar er ontstonden ook complottheorieën. Epstein was opgepakt voor grootschalig misbruik van minderjarige meisjes en kende veel invloedrijke mensen.
De celgenoot van Epstein heeft later verteld over het briefje, dat hij aan zijn eigen advocaten zou hebben gegeven. Hij wilde zich zo naar verluidt indekken tegen beschuldigingen dat hij Epstein had aangevallen. Het briefje belandde later in een gesloten dossier in een rechtbank.
ff83a9a009eaba6aa2cbe4f178e2a663e223f805

