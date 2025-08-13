Geen drones en sportvliegtuigjes boven Amsterdam tijdens SAIL

AMSTERDAM (ANP) - Boven Amsterdam, waar volgende week het scheepsspektakel SAIL plaatsvindt, mogen in die periode geen drones en sportvliegtuigjes vliegen. Wie dat toch doet is strafbaar, meldt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). De dienst stelt het vliegverbod in "om het luchtruim veilig te houden", in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De enigen die over het SAIL-terrein mogen vliegen zijn hulpdiensten, mediahelikopters en drones die zijn aangemeld door de organisatie.

Op 20 en 24 augustus, de dagen van SAIL-In en SAIL-Out, geldt het vliegverbod ook boven IJmuiden en het Noordzeekanaal. Die woensdag vaart de parade van schepen van IJmuiden naar Amsterdam en op zondag weer terug.

Schiphol

De maatregelen zijn nodig vanwege de nabijheid van Schiphol, zegt LVNL. Aangepaste vliegroutes tijdens SAIL moeten ervoor zorgen dat het reguliere vliegverkeer zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

Tijdens de Dutch Grand Prix eind deze maand gelden rond Zandvoort ook vliegverboden, voor drones, sportvliegers en luchtballonnen.