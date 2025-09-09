Hulpvloot richting Gaza: schip mogelijk geraakt door drone

BARCELONA (ANP) - Een van de schepen met activisten die onderweg zijn naar Gaza om hulp te leveren en aandacht te vragen voor de humanitaire situatie in het Palestijnse gebied, is op de Middellandse Zee geraakt door "mogelijk een drone". Dat meldt de organisatie achter de actie Global Sumud Flotilla Mission. Alle bemanningsleden en passagiers aan boord van het schip zijn ongedeerd.

De vloot schepen vertrok vorige week vanuit Barcelona en is onderweg naar Tunesië, zo is te zien op de website van de organisatie. Het schip dat geraakt werd, vaart onder Portugese vlag, meldt Global Sumud Flotilla Mission op Instagram. "Aanvallen die bedoeld zijn om ons te intimideren en onze missie te dwarsbomen, zullen ons niet afschrikken", schrijft de organisatie.

De organisatie hoopt de Israëlische zeeblokkade van Gaza te doorbreken en hulpgoederen te kunnen leveren aan de Palestijnse bevolking. Onder de opvarenden bevinden zich naast een aantal Nederlanders ook de bekende klimaatactivist Greta Thunberg en acteur Liam Cunningham. In juni hield Israël al een schip van de actiegroep tegen.