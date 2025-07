LONDEN (ANP) - Alexander Zverev is al in de openingsronde van Wimbledon uitgeschakeld. De als derde geplaatste Duitse tennisser, die nog altijd wacht op zijn eerste grandslamtitel, liet zich in vijf sets verrassen door de Fransman Arthur Rinderknech: 6-7 (3) 7-6 (8) 3-6 7-6 (5) 4-6.

Vorig jaar bereikte Zverev nog de vierde ronde, waarin hij verloor van de Amerikaan Taylor Fritz. Eerder dit jaar verloor Zverev de finale van de Australian Open en op Roland Garros strandde hij in de kwartfinales.