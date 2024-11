Geen steun voor motie van wantrouwen tegen Halsema

Een motie van wantrouwen van de Amsterdamse JA21 tegen burgemeester Femke Halsema heeft geen steun gekregen van de rest van de raad. Geen van de andere partijen in de gemeenteraad steunde de motie.

Een motie van coalitiepartij D66 haalde het wel. Daarin staat de vraag om de minister van Justitie en Veiligheid te verzoeken "acuut en blijvend de Amsterdamse politiecapaciteit te vergroten door een groter aandeel van de beschikbare agenten in Amsterdam in te zetten". Er was steun van alle partijen voor de motie.