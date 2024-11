De geschiedenis van de pizza, en welk volk eet de meeste punten? (nee, het zijn niet de Italianen)

Pizza is geen Italiaanse, maar een Griekse uitvinding. De oude Grieken bakten kruidige platbroden op hete stenen. De krokante korst maakte een bord overbodig en zo'n punt was dubbelgevouwen goed uit de hand te eten. Het eetbare bord met toppings werd in de loop der eeuwen populair in heel het Middellandse zeegebied, maar vooral in Italië.

Waar worden tegenwoordig de meeste pizza's gegeten (in kilo's per hoofd van de bevolking)? World of Statistics zet de wereldwijde pizzaconsumptie op een rij. Nederland staat ergens in de middenmoot met 4,9 kg per jaar. Dit is hoger dan China (3,2 kg), India (1,3 kg) en veel Oost-Europese landen, en ligt ongeveer gelijk aan de pizzabehoefte van Grieken, Portugezen, Ieren, Denen, Portugezen en Belgen.

Russen (5,4 kg), Japanners (5,6 kg), Brazilianen (5,8 kg) en Spanjaarden (5,9 kg) lusten er ook wel pap van. Maar het is niet genoeg voor een top tien-plek. Het trotse Italië staat op plek vijf met 7,6 kg per persoon per jaar. In Australië (8,6 kg), Canada (8,9 kg) en de VS (9,6 kg) vliegen de pizzapunten over de toonbank. Maar de verrassende nummer één is met afstand Noorwegen met liefst 11,4 kg pizza per jaar. Ga er maar aanstaan.

De gegevens zijn aangeleverd door dataplatform World Population Review. Kijk hier de lijst nog eens rustig door op X: