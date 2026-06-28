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Geestelijken Iran willen einde gesprekken VS bij nieuwe schending

Samenleving
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 22:05
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TEHERAN (ANP/DPA) - Invloedrijke Iraanse geestelijken hebben er in een gezamenlijke verklaring op aangedrongen de gesprekken met de Verenigde Staten onmiddellijk stop te zetten zodra de VS opnieuw het voorlopige akkoord tussen de twee landen schenden. De oproep was gericht aan de Iraanse president, de leden van de veiligheidsraad en het onderhandelingsteam.
Ook media die nauwe banden onderhouden met de Iraanse Revolutionaire Garde achten verdere onderhandelingen met de VS niet langer zinvol. Volgens hen vormden de recente Amerikaanse aanvallen al een schending van het eerste en belangrijkste punt van het raamakkoord: een einde aan de vijandelijkheden op alle fronten. Verdere gesprekken zouden derhalve zinloos zijn.
De afgelopen dagen zijn er, ondanks een staakt-het-vuren, opnieuw wederzijdse aanvallen geweest tussen Iran en de VS. De VS voerden aanvallen uit op Iran nadat Teheran volgens de Amerikanen een schip had aangevallen in de Straat van Hormuz. Iran had eerder gewaarschuwd dat de doorvaart door de zeestraat alleen veilig was via de door Teheran bepaalde route.
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