Poetin: Rusland zet offensief voort ongeacht voorstel Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat het Russische leger zijn offensief op Oekraïens grondgebied voortzet. Een recent voorstel van Kyiv om wederzijds af te zien van aanvallen met langeafstandsraketten verandert daar niets aan, aldus Poetin.

Oekraïne bestempelde zijn voorstel als een "stap richting vrede", maar Moskou ziet het als een afleidingsmanoeuvre. Volgens Poetin is het doel ervan de aandacht af te leiden van het Russische streven om vier regio's in Oost-Oekraïne - Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja - volledig in te nemen tijdens de militaire campagne.

"Het is duidelijk waarom dit voorstel wordt gedaan: onze tegenaanvallen diep in Oekraïens gebied zijn veel krachtiger, hebben meer impact en zijn destructiever dan de Oekraïense," vertelde Poetin aan een Russische televisieverslaggever.

Rusland heeft te maken met een groeiend aantal Oekraïense luchtaanvallen die vooral zijn gericht op de Russische olie- en gassector.