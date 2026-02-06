ECONOMIE
Gegevens gelekt van medewerkers AP en Raad voor de rechtspraak

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 16:13
anp060226135 1
DEN HAAG (ANP) - Door een datalek zijn gegevens van medewerkers van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Raad voor de rechtspraak gelekt, melden de demissionaire staatssecretarissen Arno Rutte (Justitie en Veiligheid, VVD) en Eddie van Marum (Binnenlandse Zaken, BBB).
In een Kamerbrief schrijven zij dat "voor zover bekend" werkgerelateerde gegevens als naam, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer zijn ingezien door onbevoegden. Hoeveel medewerkers zijn getroffen, wordt niet vermeld. Het lek is pikant, omdat juist de AP toeziet op de bescherming van persoonsgegevens.
