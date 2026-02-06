Schaatsster Schulting zet meningen over dubbel programma opzij

MILAAN (ANP) - Suzanne Schulting vindt het vervelend dat het in de afgelopen weken zo veel over haar dubbele programma op de Olympische Spelen in Milaan is gegaan. "Sommige mensen zijn er positief over en sommigen negatief, maar op dit moment overheerst bij mij zo veel positiviteit en plezier om hier te staan", zegt de 28-jarige Friezin.

Meervoudig olympisch kampioene shorttrack Schulting gaf aan het begin van het huidige schaatsseizoen aan zich primair op het langebaanschaatsen te concentreren. Mede door een enkelbreuk, opgelopen op de WK shorttrack van 2024 in Rotterdam, kwam ze vorig seizoen helemaal niet uit in het shorttrack.

Nadat ze zich in december had gekwalificeerd op het olympische kwalificatietoernooi in Thialf voor de 1000 meter, deed ze ook mee aan de NK shorttrack waar ze de Nederlandse titel won op de 1500 meter. Ze werd daarna ook toegevoegd aan de shorttrackselectie.

Shorttrack

"Dit is wat ik heel graag wilde en waarvan ik wist dat de kans heel klein was dat het ging lukken", zei ze over haar deelname aan het langebaanschaatsen op de Spelen van Milaan. "Ik vind het vet dat ik hier mag staan."

Schulting bezocht ook al het shorttrackstadion en sprak met de andere Nederlandse shorttracksters. "Ik heb er wel zin in. Het is wel echt een heel mooi stadion. Het ziet er prachtig uit."

Na de 1000 meter van maandag in het Milano Speed Skating Stadion richt Schulting zich vanaf dinsdag op het shorttrack. "Dan heb ik nog acht dagen om me voor te bereiden op de relay, als ik die mag schaatsen, en tien dagen tot de 1500 meter."