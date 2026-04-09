Gehackte softwareleverancier ChipSoft haalt systemen offline

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 15:40
DEN HAAG (ANP) - Softwareleverancier ChipSoft heeft woensdagavond softwaresystemen van elektronische patiëntendossiers offline gehaald. Dat bevestigen diverse ziekenhuizen na berichtgeving van techsite Tweakers. ChipSoft heeft te maken met een cyberaanval.
Door de ingreep zijn meerdere patiëntenportalen, waar patiënten hun dossier en afspraken kunnen inzien, niet meer toegankelijk.
Een deel van de ziekenhuizen had deze al uit voorzorg afgesloten. "Wij hadden de systemen zelf op dinsdag offline gehaald", laat een woordvoerder van het Diakonessenhuis in Utrecht weten. Ook bij het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal kunnen patiënten het eigen dossier online niet inzien. "Dit blijft voorlopig de situatie, hoe vervelend dit ook is", laat een woordvoerder weten. "We willen eerst zekerheid over de veiligheid."
Onduidelijk is nog wie er achter de cyberaanval zit, of er patiëntengegevens zijn gestolen en of er om losgeld is gevraagd. ChipSoft is tot nu toe niet bereikbaar.
