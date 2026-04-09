Races in Formule 2 verplaatst naar GP's van Miami en Canada

LONDEN (ANP/RTR) - De races in de Formule 2 die op de kalender stonden tijdens de Grote Prijs van Bahrein en de Grote Prijs van Saudi-Arabië in de Formule 1 zijn verplaatst naar de GP's van Miami en Canada in mei. De Formule 2 heeft donderdag in een verklaring bekendgemaakt dat de raceklasse voor het eerst te zien is in Noord-Amerika.

De tweede en derde raceweekenden in de Formule 2 werden afgelast vanwege de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en de daaropvolgende tegenaanvallen van Iran op de buurlanden. De tweede race in Miami vindt plaats van 1-3 mei en de derde race in Montreal van 22-24 mei.

De Nederlander Laurens van Hoepen van Trident staat na de openingsrace in Australië met 16 punten op de derde plaats.