Kamer wil voorwaarden over antisemitisme bij subsidies poppodia

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat in de subsidievoorwaarden van poppodia wordt opgenomen dat antisemitisme niet wordt getolereerd. Een motie van deze strekking van JA21 is gesteund door PVV, VVD, BBB, SGP en ChristenUnie.

JA21-leider Joost Eerdmans diende zijn motie in naar aanleiding van een optreden van het rapduo Bob Vylan eerder deze maand in het poppodium Paradiso in Amsterdam. Daar riep de zanger Bobby Vylan onder andere "Dood, dood aan de IDF", verwijzend naar het Israëlische leger. Deze en andere uitspraken leidden na het optreden tot veel commotie.

In zijn motie spreekt Eerdmans van "schokkende, haatzaaiende en antisemitische uitlatingen".

Definitie antisemitisme

Demissionair minister Gouke Moes (Cultuur, BBB) had vorige week tijdens het debat over antisemitisme aanbevolen om tegen de motie te stemmen. Want, zo redeneerde hij, niet de landelijke overheid, maar gemeenten gaan over subsidies aan poppodia.

De motie van BBB die opriep om subsidies in te trekken van organisaties die zich schuldig maken aan antisemitisme, dat faciliteren of daar niet op ingrijpen, kreeg eveneens voldoende steun.

In het debat sprak Ines Kostić van Partij voor de Dieren de vrees uit dat ook kritiek op Israël wordt gezien als antisemitisme. Daarom stelde Kostić voor dat het kabinet gaat werken met een andere definitie van antisemitisme die hier volgens het Kamerlid beter rekening mee houdt. De motie hierover kreeg onvoldoende steun in de Tweede Kamer.