ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merlier kreeg 'extra motivatie' van zijn gezin voor derde ritzege

Sport
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 18:19
anp160726178 1
CHALON-SUR-SAÔNE (ANP) - Tim Merlier kreeg "extra motivatie" van zijn aanwezige gezin voor zijn derde ritzege in deze Tour de France. Dat zei de Belgische sprinter donderdag na de twaalfde etappe in het flashinterview, met zijn zoon aan zijn zijde.
"Hij is nog jong maar misschien zal hij dit zich later herinneren", zei Merlier. "We kunnen hem later de beelden laten zien." De Belg troefde de Nederlander Olav Kooij af in de sprint, die voor de tweede dag op rij tweede werd. "Het is niet makkelijk om precies op de dag dat ze hier zijn te winnen", zei Merlier over de aanwezigheid van zijn vrouw en zijn zoon.
Merlier won eerder deze Tour twee sprintetappes maar raakte woensdag ingesloten en werd vijftiende. "Vandaag vond ik wat ruimte en moest ik even rustig blijven en kon ik opnieuw mijn sprint lanceren", zei Merlier. "Ik wist dat dit de soort aankomst was die mij ligt."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2732918445

Minder water uit de kraan: Vitens verlaagt druk in deze regio’s

Scherm­afbeelding 2026-07-16 om 06.09.13

Gruwelijke ouders (“diepgelovige christenen”) sluiten adoptiekind jarenlang op in slaapkamer in Florida

generated-image (3)

Niet je boodschappen maar dít maakt Nederland nu echt duurder

ANP-540902189

Oud-international geëmotioneerd over Royston Drenthe: 'Hij zit gewoon opgesloten in zijn eigen lichaam'

public

Zonder muggen geen chocolade

Scherm­afbeelding 2026-07-16 om 07.22.19

Zwarte zaterdag op 18 juli: op deze uren verlies je veel tijd op de Route du Soleil

Loading