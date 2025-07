PVV en CDA geven nog geen duidelijkheid over steun asielwetten

PVV en CDA wilden dinsdag na de stemmingen over aanpassingen aan twee strenge asielwetten nog niets loslaten over hun steun voor die wetten. "U zult tot donderdag moeten wachten", zei PVV-leider Geert Wilders. Dan stemt de Tweede Kamer over de twee wetten in hun geheel.

"Ik moet de hele puzzel nog even goed bekijken en vind het netjes om dat met de fractie samen te doen", zei Henri Bontenbal (CDA). Steun van de christendemocraten is onzeker nadat hun amendement werd verworpen waarmee het tweestatusstelsel later zou worden ingevoerd. De partij wilde de wet, die onderscheid maakt tussen twee groepen asielzoekers, tegelijkertijd in werking laten treden met het Europese migratiepact.

Ook twee PVV-voorstellen om de asielwetten aan te scherpen, haalden het niet. Een amendement dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar maakt, kreeg wel steun van een meerderheid.