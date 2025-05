Gemeente Melbourne geeft vandalen hun zin, verwijdert James Cook-standbeeld

De Australische stad Melbourne gaat een beschadigd monument voor de Britse ontdekkingsreiziger James Cook niet vervangen. Dat meldt burgemeester Stephen Jolly van Yarra City, een buitenwijk van Melbourne. Reden voor het besluit is dat het beeld "onvermijdelijk opnieuw wordt vernield", aldus Jolly.

Het granieten en bronzen monument in de zuidoostelijke Australische stad is een geliefd doelwit van vandalen, die het monument vorig jaar omvertrokken en er "Cook de kolonie" op schreven. Het Cook-beeld werd in 2020 op vergelijkbare wijze beklad, met slogans als "schande" en "vernietig de witte suprematie".

Cook dankt zijn faam aan zeereizen die hij tussen 1768 en 1779 maakte naar de zuidelijke Grote Oceaan. Hij was de eerste Europeaan die Australië, Nieuw-Zeeland en Hawaii in kaart bracht. Hij is een controversiële figuur vanwege zijn soms gewelddadige ontmoetingen met inheemse volken. Ook zou hij de weg hebben geplaveid voor Brits imperialisme en kolonialisme.