Gemeente: politie bereidt zich voor op opheffen blokkade op A12

door anp
zaterdag, 25 april 2026 om 13:07
UTRECHT (ANP) - De politie bereidt zich voor op het verwijderen van de demonstranten en op het opheffen van de blokkade op de A12. Dat meldt de gemeente Utrecht op X. Klimaatdemonstranten van XR zijn bij De Meern de snelweg opgelopen. De politie wist ze niet tegen te houden.
Rijkswaterstaat heeft de weg daar in beide richtingen afgesloten. Eén rijstrook is open maar daar staat het verkeer al muurvast. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A4, A9 en de A2. "Vanwege de hinder adviseren we weggebruikers om de wegen rond Utrecht te mijden."
Een aantal weggebruikers die stilstonden, stapten uit om naar de blokkade te kijken. Een paar boze automobilisten probeerden activisten fysiek weg te trekken, zag een ANP-fotograaf.
De activisten rolden over een viaduct een groot spandoek uit met de tekst: Stop fossiele subsidies: jij betaalt voor oorlog, honger en onrecht.
