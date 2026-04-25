Ondanks verzet Kamer verlengt kabinet contract met DigiD-bedrijf

DEN HAAG (ANP) - Ondanks verzet in de Tweede Kamer verlengt het kabinet begin volgende maand het contract met Solvinity, het bedrijf dat ervoor zorgt dat DigiD kan draaien. Dat schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (Binnenlandse Zaken) op vragen van JA21 aan de Kamer.

Plannen van het Amerikaanse bedrijf Kyndryl om Solvinity over te nemen zijn in een vergevorderd stadium. Daar is weerstand tegen in de Kamer. Die vreest dat vertrouwelijke gegevens dan in bepaalde gevallen in handen van de Amerikaanse autoriteiten kunnen vallen.

Volgens Van der Burg moet hij het contract met Solvinity wel verlengen omdat anders "de continuïteit en veiligheid van de dienstverlening van Logius in gevaar komt". Logius is het overheidsbedrijf dat eigenaar is van DigiD.

"Derhalve heb ik op 27 maart 2026 het besluit genomen dat Logius haar contract met Solvinity mag verlengen met twee jaar. De ondertekening van deze verlenging zal begin mei 2026 plaatsvinden", aldus de staatssecretaris.