Gemeente Venray kondigt noodverordening af om natuurbrand

VENRAY (ANP) - De burgemeester van Venray heeft een noodverordening afgekondigd vanwege de grote brand in natuurgebied Boschhuizerbergen. Dit om de veiligheid van inwoners, dieren en hulpverleners te waarborgen en voldoende ruimte te bieden voor de hulpdiensten bij het bestrijden van de brand, staat op de site van de veiligheidsregio.

De noodverordening houdt onder meer in dat mensen aanwijzingen van de politie, brandweer en handhavers moeten opvolgen en niet met drones mogen vliegen in het afgesloten gebied. Verder moeten bewoners in de directe omgeving zoveel mogelijk binnenblijven. Wie het afgesloten gebied verlaat, loopt kans niet meer terug te kunnen.

Het is niet bekend hoe lang de noodverordening van kracht blijft.