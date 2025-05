Stadhuisplein in Eindhoven al vol voor huldiging PSV

EINDHOVEN (ANP) - Het Stadhuisplein in Eindhoven, waar PSV maandag wordt gehuldigd, is vol. Dat meldt de gemeente via Livecrowd.com. Het voor de gelegenheid omheinde plein zou eigenlijk om 14.00 uur opengaan, maar door de vele voetbalfans in de stad gebeurde dit al een halfuur eerder.

Supporters krijgen het advies naar de evenementenlocaties op de Markt of het 18 Septemberplein te gaan. Hier kunnen ze de festiviteiten volgen op grote schermen. Bij de ingangen worden sommige supporters gefouilleerd en tassen gecontroleerd. Op het plein klinken geregeld harde knallen van vuurwerk.

PSV behaalde zondag de landstitel. De spelers en staf worden om 18.30 uur gehuldigd.