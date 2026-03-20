Gemeenten met lage opkomst bij verkiezingen: werk aan de winkel

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten waar de opkomst het laagst was bij de gemeenteraadsverkiezingen, willen dit in de toekomst verbeteren. "Ondanks een kleine stijging ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen, is het jammer dat niet meer stemgerechtigden naar de stembus kwamen", zegt burgemeester Mark Buijs van Roosendaal. "Dat betekent: werk aan de winkel."

Buijs wil er de komende vier jaar alles aan doen om het opkomstcijfer (42 procent) omhoog te brengen voor de volgende verkiezingen. "Uiteindelijk gaat het om het vertrouwen van onze inwoners."

Roosendaal, Rotterdam, Almere, Helmond en Lelystad hadden de laagste opkomstcijfers. Het percentage lag dit keer in alle vijf gemeenten wel iets hoger dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Toen was het stemmen door corona verdeeld over drie dagen. De landelijke opkomst is dit keer 53,7 procent.

Toegankelijkheid

Burgemeester Hein van der Loo van Almere (40,8 procent) noemt de stijging van de opkomst "een stap in de goede richting". "Maar de opkomst blijft laag en vraagt van ons als gemeente om in gesprek te blijven met onze inwoners, aanwezig te zijn in wijken en buurten en uit te leggen wat we voor inwoners en ondernemers betekenen."

Lelystad (42,6 procent) had volgens de gemeente dit jaar extra ingezet op toegankelijkheid. Zo was het aantal stembureaus uitgebreid van 43 naar 50. Mogelijk wordt dit aantal in de toekomst nog verder uitgebreid. "We willen het stemmen zo laagdrempelig mogelijk maken."

Abseilen van de Euromast

Helmond (42,5 procent) is blij met een hogere opkomst. "Natuurlijk is het nog niet genoeg en gaan we ook de komende jaren door om onze inwoners bij de politiek te betrekken." De gemeente denkt hierbij onder meer aan publicaties in gemeentelijke en wijkkranten. "Een grote taak hiervoor ligt ook bij de politieke partijen."

Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam (40,6 procent) zei eerder al dat er "nog een hele weg" is te gaan om meer mensen naar de stembus te krijgen. Aangezien het opkomstpercentage in de Maasstad iets hoger lag dan vier jaar geleden, moet Schouten haar belofte om te gaan abseilen van de Euromast nakomen.