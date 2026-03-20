Khamenei schuift aanvallen op Turkije en Oman af op Israël

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 17:14
TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse leider Mojtaba Khamenei heeft ontkend dat zijn land verantwoordelijk is voor raket- en droneaanvallen op Turkije en Oman. Volgens hem zijn die aanvallen "onder valse vlag" opgezet door Israël, bedoeld om verdeeldheid in het Midden-Oosten te zaaien.
Khamenei deed de uitspraken in een verklaring ter ere van het Perzische nieuwjaar, Nowruz. De nieuwe leider is nog niet in het openbaar verschenen sinds het begin van de oorlog met de Verenigde Staten en Israël. Volgens de Amerikanen is Khamenei gewond geraakt bij dezelfde luchtaanval waarbij zijn vader omkwam. Iraanse functionarissen hebben verklaard dat er niks met de opperste leider aan de hand is.
In de verklaring claimde Khamenei ook dat de vijanden "verslagen" zijn. Volgens hem komt dat door de eenheid onder het Iraanse volk.
Israël en de VS hebben ook al meermaals gezegd dat Iran "zo goed als" verslagen is. Zo zou het land volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu geen uranium meer kunnen verrijken.
