Gemeenten Noord-Veluwe vrezen impact Lelystad Airport op natuur

HATTEM (ANP) - Acht Gelderse gemeenten op en rond de Noord-Veluwe zijn bezorgd over de plannen van de beoogde coalitie voor Lelystad Airport. D66, VVD en CDA willen de luchthaven openstellen voor burgerluchtvaart, met jaarlijks zo'n 10.000 vluchten.

De gemeenten Elburg, Epe, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Voorst willen dat hun zorgen over de effecten voor natuur, leefbaarheid en geluidsoverlast zorgvuldig worden meegewogen bij het besluit.

"De Veluwe is een kwetsbaar gebied, waar natuurwaarden én leefbaarheid voor 200.000 inwoners in het geding zijn", zegt burgemeester Marleen Sanderse van Hattem namens de acht gemeenten. "Onze eerdere oproepen blijven staan: alle belangen en zorgen moeten worden meegenomen voordat een zorgvuldig besluit kan worden genomen."

De gemeenten vinden de Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF), Stichting Red de Veluwe en Greenpeace aan hun zijde. De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad zijn juist "ontzettend blij" met het voornemen van de coalitie.